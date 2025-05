Xabi Alonso schiva le domande astute sul suo futuro al Real Madrid

HQ

L'uscita di Xabi Alonso dal Bayer Leverkusen, trapelata dai media questa mattina, è stata ufficializzata alle 14:00 CEST, con una conferenza stampa in cui l'allenatore basco, lasciando un segno enorme nel club nonostante fosse lì solo da due anni e mezzo, ha detto che il suo desiderio era quello di rescindere il suo contratto un anno prima "con un mix di emozioni".

"Il Bayer 04 è pronto per il futuro. Il percorso positivo continuerà e sarò entusiasta di seguirlo", ha detto Alonso, che nonostante la sua inesperienza, è riuscito a far vincere la Bundesliga e la DFB Pokal e il secondo posto in Europa League l'anno scorso, e ha comunque mantenuto una stagione solida (anche se inferiore) quest'anno, comodamente secondo dietro i giganti del Bayern Monaco.

Xabi Alonso riceverà un caloroso tributo alla BayArena domenica prossima, 11 maggio, alle 15:30, contro il Borussia Dortmund. La sua ultima partita sarà in trasferta, contro il Mainz 05 sabato 17 maggio. Quindi, è ampiamente previsto che si unirà al Real Madrid, anche se non è ancora sicuro se lo farà prima o dopo la Coppa del Mondo per club FIFA che il Real Madrid gioca tra giugno e luglio.

In conferenza stampa, Alonso ha dovuto schivare le domande sul suo futuro. Uno di loro era particolarmente astuto. "Xabi, hai un visto valido per gli Stati Uniti?"Non ne ho idea", rispose Alonso con un mezzo sorriso.

Due possibili alternative per il Real Madrid e Xabi Alonso

Una cosa sembra certa: Carlo Ancelotti saluterà il Real Madrid alla fine della Liga (l'ultima giornata è il 25 maggio), e poi partirà per il Brasile. Quindi, sarà Xabi Alonso per la Coppa del Mondo per club FIFA, o un allenatore ad interim, probabilmente Santiago Solari, direttore sportivo del club, per la competizione FIFA negli Stati Uniti, prima che Alonso si unisca formalmente al club la prossima stagione.