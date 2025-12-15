Xabi Alonso si lamenta dell'arbitro in un possibile rigore contro Vinícius

HQ

Xabi Alonso ha salvato il suo ruolo di allenatore del Real Madrid nella vittoria per 1-2 contro l'Alavés in LaLiga, con gol di Kylian Mbappé e Rodrygo, che ha segnato il suo primo gol in Liga dal gennaio 2025, pochi giorni dopo aver interrotto la siccità di gol contro il Manchester City mercoledì. La partita, tuttavia, fu controversa quando l'arbitro non assegnò un rigore a Vinícius: la maggior parte delle critiche fu rivolta al VAR, che non chiese all'arbitro di controllare il potenziale rigore.

Interrogato nella conferenza stampa dopo la partita, Alonso ha detto che a lui sembrava un rigore chiaro. "Vini va molto veloce, c'è contatto... e sono molto sorpreso che non sia nemmeno andato al VAR. Detto ciò, non ci sorprende. Dobbiamo andare avanti".

Secondo As, il club ha deciso che nessun giocatore sarebbe andato nella zona mista per evitare controversie: l'arbitro VAR della partita, Pablo González Fuertes, ha dichiarato mesi fa, prima della finale di Coppa di Spagna, che gli arbitri avrebbero "preso misure" contro le minacce del club contro gli arbitri.

Quindi, per proteggere i giocatori dal fare commenti controversi, è stato il Real Madrid TV ufficiale a criticare l'arbitraggio: "È stato così palese, così chiaro, così ovvio, così meschino, così sfacciato... Stanno palesemente danneggiando il Real Madrid; Le immagini ci sono, non lasciano spazio ai dubbi. González Fuertes non avrebbe mai più dovuto arbitrare; dovrebbe essere bandito, avrebbe dovuto esserlo dalla finale della Copa del Rey. Quello che ha fatto è indicibile."

Le prossime partite del Real Madrid, la prova finale per Xabi Alonso?

Dopo una serie di sconfitte e pareggi, il club sarebbe stato pronto a licenziarlo, e solo una serie solida di vittorie lo salverà. Il club ha ancora due partite prima della fine dell'anno: contro il Talavera in Copa del Rey mercoledì e contro il Siviglia in LaLiga sabato. Il club tornerà il 4 gennaio contro il Betis, seguito da un test crociato: un altro derby contro l'Atlético Madrid nella Supercoppa di Spagna l'8 gennaio... quattro mesi dopo aver perso 5-2 contro i loro acerrimi rivali.