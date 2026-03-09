Xavi Hernández rivela che il presidente del Barça, Joan Laporta, ha bocciato il ritorno di Messi nel 2023

HQ

L'ex giocatore del Barcellona Xavi Hernández, parte della generazione d'oro del Barça con Iniesta e Busquets, e allenatore della prima squadra tra il 2021 e il 2024, ha lasciato andare una bomba sul presidente uscente del club Joan Laporta una settimana prima delle elezioni presidenziali del Barça, in cui Laporta punta alla rielezione. Secondo l'allenatore, disoccupato da giugno 2024 e recentemente oggetto di voci per la nazionale marocchina insieme a Iniesta, Laporta ha posto il veto al ritorno di Leo Messi nel club nel 2023 (due anni dopo la sua partenza e prima della sua firma all'Inter Miami) perché l'influenza del giocatore rappresentava una minaccia per il presidente.

Hernández ha scosso la campagna elettorale con le sue dichiarazioni in un'intervista pubblicata domenica da La Vanguardia. "Leo è stato firmato. Nel gennaio 2023, dopo aver vinto la Coppa del Mondo, lo abbiamo contattato e mi ha detto che era desideroso di tornare. Abbiamo parlato fino a marzo e gli ho detto: 'beh, quando mi darai il via libera, lo dirò al presidente perché lo vedo come una buona scelta per lui dal punto di vista calcistico'. Il presidente ha iniziato a negoziare il contratto con il padre di Leo e abbiamo avuto il via libera dalla LaLiga, ma è stato il presidente a buttare tutto a terra", ha detto Hernández.

"Laporta mi ha detto parola per parola che se Leo fosse tornato, avrebbe dichiarato guerra contro di lui e che non poteva permetterlo", aggiunse Xavi. "Leo non viene al Barcellona perché il presidente non lo vuole, né per la Liga, né perché Jorge Messi (suo padre e allenatore) stia chiedendo più soldi—è una bugia. È il presidente e la sua gente a dirgli di no, che non può permetterlo, che ha tutto il potere e che Messi gestirà male quel potere".

Poco dopo, Laporta ha risposto in un dibattito presidenziale con Víctor Font (tramite AS), l'altro candidato che ha il sostegno di Xavi. Laporta ha detto di sentirsi "sorpreso e rattristato di morale", e ha lanciato un contropiede paragonando sfavorevolmente Xavi al suo sostituto, Hansi Flick. "Con quasi gli stessi giocatori Xavi ha perso e Flick ha vinto", giustificando la decisione di licenziarlo.