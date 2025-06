Xbox 360 riceve un aggiornamento a sorpresa

HQ

Solo pochi giorni fa abbiamo potuto dirvi che Microsoft aveva rilasciato l'aggiornamento di giugno per Xbox One e Xbox Series S/X. Ma a quanto pare non pensavano di aver ancora finito con gli aggiornamenti, e ora TrueAchievements riporta che è il momento di... il Xbox 360.

La console, che è stata originariamente rilasciata nel 2005, ha ricevuto un aggiornamento della dashboard e riguarda principalmente le miniature che mostrano i giochi, che in precedenza potevano essere visualizzati in modo errato. Inoltre, il menu è sembrato un po' scarso da quando Microsoft ha chiuso il negozio Xbox 360 l'anno scorso e ha rimosso le tessere, cosa che ora hanno risolto aggiungendo invece un'immagine della Xbox Series S/X.

Se la pubblicità sia meglio dello spazio vuoto è ovviamente oggetto di dibattito, ma in generale, gli utenti di Reddit che hanno notato la notizia sembrano essere felici che la dashboard di Xbox 360 sia stata aggiornata.

Dai un'occhiata al post di Bluesky qui sotto per vedere come appare.