Xbox applicherà la verifica dell'età nel Regno Unito per soddisfare le restrizioni dell'Online Safety Act

La scorsa settimana, il Online Safety Act è entrato in vigore nel Regno Unito e ha reso molto più difficile l'accesso a qualsiasi cosa il governo ritenga adulto e maturo su Internet. L'idea alla base della legge era quella di impedire ai giovani di raggiungere facilmente contenuti pornografici o addirittura espliciti sul web, ma ha portato a un putiferio nel paese in quanto ha imposto restrizioni di cui gran parte delle persone non è soddisfatta.

In sostanza, per dimostrare la propria età, ora è necessario completare una scansione del volto o inviare i dettagli personali a una società privata di terze parti, cosa con cui molti si sentono a disagio in quanto li mette ulteriormente a rischio di violazioni dei dati. Inoltre, la legge ora consente al governo di bloccare qualsiasi cosa online che ritenga adulta, ponendo una forte restrizione su ciò a cui il pubblico del Regno Unito può accedere liberamente.

Indipendentemente dal fatto che ti piaccia o meno il Act, è legge e le aziende devono rispettarlo, anche Microsoft e Xbox. A partire dall'inizio del 2026, Xbox applicherà un sistema di limiti di età nel Regno Unito, il che significa che se desideri l'accesso completo alle funzionalità social su un dispositivo Xbox, dovrai condividere il tuo documento d'identità rilasciato dal governo, eseguire un controllo del provider di telefonia mobile, un controllo della carta di credito o una scansione facciale per la stima dell'età.

Questo sistema è in vigore al momento, il che significa che puoi completare il processo e spuntarlo oggi andando su Xbox Wire in modo da non doverti preoccupare di avere funzionalità bloccate all'inizio del prossimo anno. Va anche detto che, indipendentemente dal fatto che tu esegua o meno questo processo, sarai comunque in grado di comunicare con gli amici e non avrà alcun effetto su "acquisti precedenti, diritti, cronologia di gioco, risultati o capacità di giocare e acquistare giochi".

Chiunque al di fuori del Regno Unito potrebbe chiedersi perché questo abbia una qualche rilevanza per loro, ma alla fine potrebbe esserlo, dato che Xbox afferma anche quanto segue:

"Man mano che questo processo di verifica dell'età si diffonde in tutto il Regno Unito, continueremo a valutare come possiamo mantenere i giocatori di tutto il mondo al sicuro e imparare dal processo del Regno Unito. Prevediamo di implementare i processi di verifica dell'età in più regioni in futuro. Non esiste una soluzione univoca per la sicurezza dei giocatori, quindi questi metodi possono avere un aspetto diverso a seconda delle regioni e delle esperienze. Lavoreremo con le comunità locali, i partner editoriali e le autorità di regolamentazione per determinare l'approccio giusto che rispetti la privacy dei giocatori e non tolga nulla all'esperienza di gioco di Xbox. Continueremo a comunicare le modifiche che stiamo apportando alle nostre pratiche e ai dati che raccogliamo in modo da poter proteggere meglio i giocatori sulla nostra piattaforma".