Xbox chiude The Initiative e Perfect Dark

Addio, addio. Microsoft sta chiudendo il suo studio AAA The Initiative, con sede a Santa Monica, fondato nel 2018. Sette anni, non è uscito un solo gioco. E il loro ambizioso reboot di Perfect Dark, sviluppato in collaborazione con Crystal Dynamics, è stato ora completamente scartato.

Perfect Dark aveva lo scopo di far rivivere il classico di Rare con una grafica moderna e un approccio più basato sulla storia, con Joanna Dark in una lotta contro le mega-corporazioni in un futuro devastato dal clima. Ma lo sviluppo è stato lento fin dall'inizio, afflitto da problemi interni, dall'elevato turnover del personale e da una direzione creativa poco chiara. Problemi che probabilmente hanno spinto Microsoft a staccare finalmente la spina.

La chiusura fa parte di una massiccia ondata di licenziamenti in tutta l'organizzazione Microsoft, che colpisce circa 9.000 dipendenti, circa il 4% della forza lavoro dell'azienda. Anche altri progetti come Everwild di Rare e un MMORPG non annunciato di ZeniMax Online Studios sono stati cancellati.

Il capo di Microsoft Gaming, Matt Booty, ha ammesso in una nota interna che queste mosse sono una riallocazione delle risorse per concentrarsi su investimenti più sicuri e strategicamente più importanti, anche se ha aggiunto che "non sono state prese alla leggera". Magra consolazione per le persone colpite.

