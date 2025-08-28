Xbox Cloud Gaming ora funziona con i livelli inferiori di Game Pass

HQ

Xbox sta ulteriormente offuscando i confini tra la sua offerta per console e PC. È stato annunciato un nuovo aggiornamento per Game Pass, che renderà disponibile la tecnologia di streaming Cloud per i livelli inferiori di Game Pass, sia Core che Standard, il tutto aprendo le porte per consentire l'accesso alle versioni PC dei giochi presenti su Game Pass, indipendentemente dalla piattaforma scelta, attraverso Cloud sistemi.

In un post di Xbox Wire, è confermato che non sarà più necessario pagare per la categoria di livello superiore Ultimate di Game Pass per poter accedere a Cloud in futuro. O meglio, presto non lo farai, poiché il lancio sta iniziando con Xbox Insiders e apparentemente alla fine arriverà al grande pubblico.

Per quanto riguarda il motivo per cui ciò sta accadendo, Xbox spiega: "Esploriamo sempre più modi per rendere la tua esperienza Xbox incentrata su di te: i tuoi contenuti, i vantaggi e lo stile di gioco. Ecco perché stiamo rendendo più facile divertirsi con i giochi che ami, ovunque tu sia e su qualsiasi dispositivo".

Guardando l'aggiornamento della versione PC, attraverso i sistemi Cloud, ora sarai anche in grado di giocare alla versione PC dei titoli Game Pass sulla tua console oWindows sul tuo dispositivo portatile, il tutto come parte degli sforzi di Xbox per "ampliare la tua libreria e rendere più facile passare ai tuoi giochi preferiti su più schermi".

Controllerai Cloud ora che è più facile accedervi?