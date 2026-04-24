Xbox conferma che i giochi esclusivi torneranno

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Asha Sharma è stata molto impegnata da quando ha sostituito Phil Spencer come responsabile della divisione gaming di Microsoft all'inizio di quest'anno. Continuava a dire tutte le cose giuste, ma ha anche iniziato ad agire rendendo Game Pass più economico. È quindi comprensibile che ci siano state anche voci su Xbox che potrebbe tornare a produrre giochi esclusivi, dato che molti lo hanno implorato. Ora sembra che succederà davvero.

Matt Booty e Asha Sharma hanno condiviso un lungo messaggio che hanno inviato oggi a ogni dipendente Xbox, pieno di ogni tipo di dettaglio su come le cose cambieranno e miglioreranno sotto la loro guida. Ammettono che "le nuove funzionalità rilasciate su console sono state meno frequenti. La nostra presenza su PC non è abbastanza forte. I prezzi stanno diventando sempre più difficili da tenere al passo per le persone. E esperienze fondamentali come ricerca, scoperta, social e personalizzazione sembrano ancora troppo frammentate. Anche sviluppatori ed editori chiedono di più: strumenti migliori, migliori approfondimenti," e che tutte queste cose saranno migliorate in futuro.

Dopo tutti questi esempi più concreti otteniamo il seguente anticipo:

"Nel frattempo, rivaluteremo il nostro approccio all'esclusività, al windowing e all'IA, e condivideremo di più man mano che impariamo e decidiamo."

Non è esattamente qualcosa che qualcuno scrive senza motivo quando conosci i tuoi fan più... entusiasti vogliono davvero di nuovo giochi esclusivi per Xbox, quindi sarà interessante vedere quando succederà e quale gioco segnerà il ritorno ufficiale alle esclusive.

Pensi che Xbox tornerà alle esclusive prima o dopo il lancio di Project Helix, la loro macchina next-gen?