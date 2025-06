Xbox conferma le nuove console di nuova generazione in collaborazione con AMD Tuttavia, Microsoft vede Windows come la piattaforma numero uno per i giochi.

HQ A chiunque pensi che Microsoft potrebbe allontanarsi dal mercato delle console, Sarah Bond ha altre cose da dire. In un video condiviso martedì pomeriggio, il presidente di Xbox ha annunciato una partnership con AMD per alimentare "la loro linea hardware di prossima generazione", specificando "tra console, palmari, PC, cloud e accessori". Microsoft è determinata a portare la "prossima generazione di innovazione grafica per sbloccare un livello più profondo di qualità visiva ed esperienze di gioco coinvolgenti", alimentate dall'intelligenza artificiale. Tuttavia, mentre è esplicitamente detto che Microsoft porterà nuove console di nuova generazione, insistono sulla loro idea di avere la stessa esperienza Xbox su consola, PC o qualsiasi altra console con Cloud Gaming, "non bloccata in un singolo negozio o legata a un unico dispositivo". Invece, aggiungono che Windows deve essere la piattaforma numero uno per i giochi. Potremmo essere ancora anni fa per vedere la nuova generazione di Xbox, ma la notizia migliore di tutte è che Microsoft si assicurerà che "manterranno la compatibilità con la tua libreria esistente di giochi Xbox", affrontando una delle maggiori preoccupazioni dei giocatori Xbox che acquistano giochi digitali da Xbox 360.