Xbox dà il via alla Gamescom con un programma di gaming di 2,5 ore
Xbox dà il via all'esposizione tedesca del gaming con un programma ricco di 2,5 ore con tantissimi titoli di successo e interviste agli sviluppatori.
Per anni, Microsoft ha investito molto in tutte le principali convention di videogiochi e di solito ha molti contenuti propri da mostrare. Tuttavia, li vediamo raramente in programmi come quelli di Geoff Keighley perché spesso organizzano i propri eventi. Gamescom non fa eccezione, e lì ospitano la loro trasmissione giornaliera Xbox @ Gamescom... e ora il primo giorno è ormai passato.
Questo significa circa 2,5 ore (sì, circa la durata di un film degli Avengers) di videogiochi, e hanno davvero molto da offrire. Ci sono video e filmati di gameplay da diversi titoli di successo come Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Persona 4 Revival e Mega Man: Dual Override - oltre a nuovi contenuti dei loro franchise, tra cui Gears of War: E-Day e Forza Horizon 6.
Come se non bastasse, ci saranno anche walkthrough e presentazioni dell'expo e dello stand Xbox, e incontreremo persino diversi sviluppatori. Tutto sommato, è un programma molto consistente per tutti noi che amiamo i giochi e vorremmo essere alla Gamescom - ma non siamo riusciti a venire nel 2026.