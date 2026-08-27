Xbox dà il via alla Gamescom con un programma di gaming di 2,5 ore

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Per anni, Microsoft ha investito molto in tutte le principali convention di videogiochi e di solito ha molti contenuti propri da mostrare. Tuttavia, li vediamo raramente in programmi come quelli di Geoff Keighley perché spesso organizzano i propri eventi. Gamescom non fa eccezione, e lì ospitano la loro trasmissione giornaliera Xbox @ Gamescom... e ora il primo giorno è ormai passato.

Questo significa circa 2,5 ore (sì, circa la durata di un film degli Avengers) di videogiochi, e hanno davvero molto da offrire. Ci sono video e filmati di gameplay da diversi titoli di successo come Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Persona 4 Revival e Mega Man: Dual Override - oltre a nuovi contenuti dei loro franchise, tra cui Gears of War: E-Day e Forza Horizon 6.

Come se non bastasse, ci saranno anche walkthrough e presentazioni dell'expo e dello stand Xbox, e incontreremo persino diversi sviluppatori. Tutto sommato, è un programma molto consistente per tutti noi che amiamo i giochi e vorremmo essere alla Gamescom - ma non siamo riusciti a venire nel 2026.