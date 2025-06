Xbox debutta con un nuovo kit su misura per una delle tradizioni più peculiari del Canada

HQ

La maggior parte del mondo trasporta e conserva il latte in cartoni o bottiglie, sia di plastica che di vetro, ma gli stravaganti canadesi fanno le cose in modo diverso, conservando la loro bevanda a base di latte in sacchetti. Anche se ad alcuni potrebbe sembrare strano, l'idea è quella di acquistare sacchetti di latte e poi inserirli in brocche progettate a casa in modo da poter versare e conservare facilmente il liquido. È una filosofia di design insolita, ma che ha senso se ci pensi.

Perché stiamo parlando di latte canadese? Xbox ha svelato una nuova innovazione che sta cercando di rendere il latte più potente che mai. I ragazzi intelligenti di Xbox Canada hanno presentato la brocca per il latte Xbox Series X, che consente ai fan di conservare fino a 1,3 litri di sacchetti di latte all'interno del corpo dell'attuale console di punta, ed è anche dotata di un'utile maniglia sul retro per consentire di versare facilmente ed efficacemente anche la brocca.

Dai un'occhiata all'utensile da cucina in azione qui sotto. Per quanto riguarda dove puoi prenderne uno, siamo onesti, la maggior parte delle persone non ne ha bisogno...

