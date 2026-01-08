Xbox Developer_Direct confermato per gennaio con Fable previsto e riconfermato per il lancio nel 2026

HQ

Sapevamo di aspettarci una Developer_Direct showcase da Xbox questo gennaio e questo è stato appena confermato in un post su Xbox Wire. Previsto per il 22 gennaio, quindi tra due settimane lo show presenterà tre giochi principali, ciascuno dei quali debutterà nel 2026, due dei quali provengono dallo studio britannico Playground Games.

La trasmissione, che avverrà alle 18:00 GMT/19:00 CET, presenterà scorci sia su Forza Horizon 6 sia sul tanto atteso Fable, il cui lancio è confermato anche quest'anno. Questa sarà la prima presentazione gameplayable e la prima panoramica estesa della seconda, e con questa notizia in mente, ci sono state fornite anche brevi descrizioni aggiuntive dei due progetti attesi.

"Fable - Playground Games dà il bentornato ai giocatori nella terra delle fiabe di Albion, con il primo approfondimento su Fable - uno dei titoli più attesi del 2026. Gli sviluppatori del team di Playground sveleranno la magia e le malizie che attendono i giocatori in questo nuovo inizio fresco per la saga, includendo un primo sguardo a un gameplay sorprendentemente nuovo. Naturalmente, i temi centrali di Fable ci saranno tutti - scelta, conseguenze, dramma, azione, umorismo britannico e (ovviamente) polli, tutti reinventati sia per i fan esistenti che per i nuovi giocatori."

"Forza Horizon 6 - Il team Forza di Playground Games condividerà un'analisi approfondita del tanto atteso Forza Horizon 6, mentre il gioco di corse open world porta i giocatori nei paesaggi belli e contrastanti del Giappone. Il segmento approfondirà un primissimo sguardo al gameplay, includendo nuove funzionalità - e come il Giappone prenda vita in questo straordinario nuovo capitolo."

Ma non sarà tutto ciò che la vetrina offrirà, poiché è stato confermato che Beast of Reincarnation di Game Freak sarà presente e offrirà la prima analisi approfondita del intenso gioco action-RPG dello studio Pokémon. La descrizione di questa apparizione aggiunge quanto segue.

"Beast of Reincarnation - Unisciti a noi mentre ci immergiamo nell'intenso action RPG monopersona e un cane di Game Freak. Per la prima volta, Game Freak rivelerà dettagli delle innovative azioni di manipolazione delle piante e del gameplay della nostra protagonista Emma insieme al suo compagno canino, Koo. In Beast of Reincarnation, si svela un mondo profondo e pericoloso nel Giappone post-apocalittico. Scopri i segreti dello sviluppo dietro la sua creazione nel Developer_Direct."

Tipicamente, Developer_Direct trasmissioni includono almeno quattro partite, quindi forse c'è un quarto progetto che Xbox deve ancora confermare. L'unico problema è che la key art non conferma direttamente questo con una scatola vuota come negli anni precedenti. Tuttavia, si spera che questo sia sufficiente a coinvolgere i fan e a dimostrare che Xbox ha un anno molto intenso davanti a sé, con Playground che si prepara a un anno di carriera simile a quello che Obsidian ha regalato nel 2025 quando ha lanciato Avowed, Grounded 2 e The Outer Worlds 2.