Xbox è interessata ad espandere le partnership con le società di giochi cinesi

I rappresentanti del team Xbox hanno più volte dichiarato che vorrebbero avere più studi asiatici, in particolare giapponesi. Alla fine ne hanno ottenuto uno con l'acquisizione di Bethesda, Tango Gameworks, che stranamente è stata chiusa poco dopo il lancio del successo di Hi-Fi Rush.

Ma il sogno ovviamente continua a vivere e negli ultimi anni gli sviluppatori di giochi cinesi hanno iniziato a lasciare il segno nel settore. Forse è per questo che Microsoft sembra ora voler rafforzare i suoi legami con la Cina, come notato da Hazzador Gamin su Threads.

Apparentemente, Microsoft è specificamente alla ricerca di un Business Development Lead, scrivendo che "il team Xbox Partnerships & Business Development sta assumendo un China Business Development Lead per lavorare con partner in tutta l'Asia" per "guidare le attività di sviluppo del business con gli editori e gli sviluppatori di giochi nella regione".

C'è una lunga lista di mansioni lavorative, un punto importante è quello di "chiudere Xbox, Windows, Game Pass e le partnership per eventi con editori e sviluppatori".

Naturalmente ci vorrà un po' di tempo prima di vedere l'effetto di questo, ma è chiaro che l'attenzione è rivolta alla Cina in questo momento. I loro studi non si accontentano più di essere sviluppatori di supporto per aziende giapponesi e occidentali, ma hanno recentemente pubblicato grandi successi come Black Myth: Wukong e Wuchang: Fallen Feathers, e questo è apparentemente qualcosa che è qui per restare.