Xbox Game Pass Essential si è ampliato con nove titoli classici

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Per gli utenti Xbox che non sono interessati ad avere accesso a una marea di titoli Game Pass e vogliono principalmente giocare a qualche preferito online, Xbox Game Pass Essential è l'opzione migliore e più conveniente (£6,99/€8,99 al mese, anche se si può trovare più economico se si acquistano più mesi contemporaneamente).

Ma anche con gli Essentials, hai una collezione piuttosto consistente di circa 60 giochi da godere, tra cui Deep Rock Galactic, Fallout 4 e Stardew Valley. TrueAchievements ha ora segnalato che sono stati aggiunti altri giochi alla lista (un annuncio ufficiale dovrebbe arrivare presto, ma abbiamo verificato che sia corretto), ovvero:



Blinx: Il Spazzino del Tempo



Brigata di Ferro



Jet rifornito



Kameo: Elementi del Potere



Calice Massiccio



Max: La Maledizione della Confraternita



Abisso al Neon



Perfect Dark Zero



Impilamento



Consigliamo vivamente di dare un'occhiata a Kameo: Elements of Power e Stacking di Rare di Double Fine, entrambi giochi di altissimo livello. Per scopi puramente accademici, Blinx: The Time Sweeper è interessante (un platform piuttosto mediocre, ma Blinx era considerato da molti l'equivalente Microsoft di Crash, Mario e Sonic), così come Perfect Dark Zero, che è l'ultimo gioco con Joanna Dark, forse per sempre.