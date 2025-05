Xbox Game Pass potrebbe diventare più costoso: si dice che sia in arrivo un altro aumento dei prezzi

HQ

Dopo aver annunciato un aumento dei prezzi per le console, gli accessori e i giochi, ora circolano voci secondo cui è imminente un altro aumento di prezzo per Game Pass. Questo arriva dal noto insider Shinobi602, che ha dato una risposta sarcastica su ResetEra in una discussione in cui si è parlato di Game Pass come "risparmiato".

Se fosse vero, questo segnerebbe il secondo aumento di prezzo per il servizio, un tempo molto conveniente, in un tempo relativamente breve. Tuttavia, non è ancora chiaro esattamente quando questo presunto aumento dei prezzi verrà attuato o di quanto aumenterà il costo mensile.

Stai attualmente pagando per Game Pass e hai un limite di prezzo personale per cui ritieni che non valga più la pena abbonarsi?