Xbox Game Pass sarebbe in pausa, poiché sviluppatori terzi avrebbero visto annullare le offerte

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I timori per la fine di Xbox Game Pass stanno emergendo poiché un nuovo rapporto afferma che sviluppatori terzi che erano in discussioni "avanzate" con Xbox hanno visto i loro accordi essere stati scorti. Anche se sembra improbabile che Game Pass stia per concludersi in qualsiasi forma, sembra che per gli sviluppatori terzi al momento non verranno firmati accordi mentre la nuova leadership di Xbox continua a definire la direzione futura.

Il rapporto proviene dall'ex dipendente di Raw Fury, Fernando Rizo, che ha parlato nel suo podcast The Business of Video Games, in cui ha detto che le persone "coinvolte in contratti con Game Pass" hanno avuto le discussioni rapidamente interrotte. Eurogamer ha parlato con Rizo per ottenere qualche chiarimento, aggiungendo che, pur non essendo a conoscenza delle conversazioni interne di Microsoft, ha sentito molti sviluppatori che apparentemente avevano accordi in cui dichiaravano che erano sospeso.

"Non voglio assolutamente esagerare con quello che so - non sono a conoscenza di nessuna conversazione interna su Microsoft. Ma avevo parlato con diversi sviluppatori che avevano accordi con Game Pass in varie fasi di negoziazione e a cui era stato detto che gli accordi erano sospesi. Personalmente non penso che sia la fine di Game Pass o altro, probabilmente solo una nuova CEO che vuole mettere piedi sotto la sua scrivania e che tutti si allineino sulla strategia prima che il team Game Pass ricominci a fare assegni," ha detto.

Quindi, non aspettatevi la fine di Game Pass con questi licenziamenti di massa, ma forse aspettatevi che sia più focalizzato sul first-party di Xbox, almeno nel prossimo futuro. Anche se l'Xbox Games Showcase di questo mese sembrava che tutto fosse tornato a posto con il team verde, sembra che dovremo ancora affrontare alcune grandi difficoltà di crescita prima di vedere come sarà il futuro di Xbox.