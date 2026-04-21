Xbox Game Pass sta diventando molto più economico

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È passata una settimana da quando la nuova capo Xbox, Asha Sharma, ha detto che Game Pass è troppo costoso. Ha detto parecchie cose da quando ha sostituito Phil Spencer, ma ora è il momento di agire.

Microsoft rivela che Game Pass Ultimate riceverà oggi un riduto di prezzo. Non è nemmeno una piccola taglia, dato che Game Pass Ultimate scende da 29,99 a 22,99 dollari al mese. mentre il PC Game Pass passa da 16,49 a 13,99 dollari al mese.

C'è però un problema, perché ci viene detto che questo significa che i giochi di Call of Duty non entreranno più a far parte di Game Pass Ultimate o PC Game Pass al lancio a partire da quest'anno. Saranno invece aggiunti a Game Pass Ultimate e PC Game Pass un anno dopo il lancio.

Prenderai Game Pass adesso, e cosa ne pensi del fatto che Call of Duty non venga più lanciato sul servizio?