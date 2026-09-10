Xbox Game Studios per pubblicare Kojima Productions ' Physint

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Xbox Game Studios ha annunciato che "amplierà la sua partnership" con Kojima Productions "oltre OD" e pubblicherà il thriller d'azione-spionaggio Physint. Il gioco era stato precedentemente strettamente associato a PlayStation Studios, ma ora sembra che siano di nuovo fuori dai giochi: cosa significherà questo per la versione PlayStation 5 annunciata rimane sconosciuto.

Come ha spiegato la CEO di Xbox, Asha Sharma: "I creatori hanno delle scelte su dove e come dare vita alle loro idee. Siamo onorati che Kojima-san abbia scelto XBOX per lavorare con Kojima Productions su Physint. La sua ambizione di sfidare le convenzioni riflette il tipo di creatività che vogliamo sostenere in XBOX."

Oltre al loro lavoro su OD e ora Physint, Xbox Game Studios e Kojima Productions collaboreranno anche su progetti cinematografici e serie TV "per portare nuove storie a un pubblico più ampio".

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