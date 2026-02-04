Xbox Game Studios sta lavorando a uno sparatutto militare a tema horror e fantascienza

HQ

Microsoft sembra avere un anno impegnativo davanti a sé con Forza Horizon 6, Fable, Gears of War: E-Day e Halo: Campaign Evolved, ma ovviamente hanno molti altri progetti in lavorazione, non ultimi quelli già annunciati. Sembra che uno di questi giochi possa essere un titolo leggermente diverso, ovvero un gioco horror a tema militare.

Questo è stato rivelato da un ex dipendente di Xbox Game Studios tramite il suo profilo LinkedIn (grazie Tech4Gamers), dove tra i giochi a cui ha partecipato troviamo un "Sci-Fi/Military/Horror First-Person Shooter non annunciato", in cui ha lavorato come Senior Narrative Director. È indicato come un gioco su cui ha lavorato dopo Microsoft Flight Simulator (uscito nel 2020), quindi sembra essere un gioco abbastanza recente, che non va confuso con Gears of War: E-Day poiché non è in prima persona, mentre Halo: Campaign Evolved difficilmente può essere definito a tema horror.

Non sappiamo chi lo stia sviluppando, ma ci vengono in mente studi come MachineGames, Id Software, Treyarch e The Coalition. Se qualcuno di questi sarà coinvolto, scopriremo quando/se il gioco verrà effettivamente annunciato.

Possiamo anche aggiungere che la stessa persona elenca di aver lavorato a un "RPG fantasy open-world non annunciato" presso Xbox Game Studios. Anche questo progetto è sconosciuto, e studi come Bethesda, Blizzard, Ninja Theory e Obsidian Entertainment sarebbero tutti adatti a tutti.

Incrociamo le dita che uno di questi eventi venga presentato a uno dei tanti eventi di quest'estate, ma fino ad allora dovremo solo aspettare e vedere.