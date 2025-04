Xbox Games Showcase confermato per l'8 giugno, seguito da The Outer Worlds 2 Direct

HQ

Mancano due mesi alla settimana dell'E3 e Microsoft è stata la prima a confermare una vetrina di giochi. Sarà domenica 8 giugno, nel solito spot, alle 10:00 PT (ovvero le 18:00 BST, 19:00 CEST), lo stesso giorno e la stessa ora in cui Microsoft tiene conferenze E3 da anni e anni.

Sarà, come di consueto, un Xbox Games Showcase. E sembra che il grande gioco su cui vogliono concentrarsi quest'anno sia The Outer Worlds 2, poiché uno speciale Direct seguirà subito dopo la fine dell'Xbox Showcase, proprio come hanno fatto con Starfield qualche anno fa e Call of Duty: Black Ops 6 l'anno scorso, con The Outer Worlds 2 che è un altro gioco di ruolo proveniente dal creatore di Avowed Obsidian, e si spera che venga lanciato quest'anno.

"Quest'anno, lo spettacolo sarà solo digitale: il nostro livestream vi porterà tutto ciò che c'è da sapere sul futuro di Xbox, indipendentemente da dove nel mondo lo stiate guardando", ha detto Microsoft. Seguiranno i video di YouTube e il podcast ufficiale di Xbox con ulteriori informazioni sui giochi presentati per Xbox Series X/S, PC e forse altre console... e piattaforme, compresi i loro nuovi dispositivi portatili.

Ricordiamo che, due giorni prima dell'Xbox Games Showcase, il 6 giugno, il Summer Game Fest tornerà con un'altra conferenza di due ore. E, come abbiamo appreso la scorsa settimana, Nintendo lancerà Switch 2 il 5 giugno, quindi sarà una settimana impegnativa qui a Gamereactor, ma lavoreremo sodo per fornirvi tutte le informazioni che dovete sapere sul futuro dei giochi.