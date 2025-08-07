Xbox ha interrotto lo sviluppo di Contraband

HQ

Ricordate che Avalanche Studios, gli sviluppatori dei giochi Just Cause e Mad Max, hanno presentato Contraband nel 2021? Non ti biasimerei se non lo facessi, dato che da allora non ne abbiamo quasi più sentito parlare. Ecco perché il rapporto di stasera non dovrebbe essere una grande sorpresa dopo le numerose cancellazioni e licenziamenti di Xbox Game Studios negli ultimi tempi.

Stephen Totilo di Game File rivela che Xbox e Avalanche hanno deciso di interrompere lo sviluppo Contraband. Non usano la parola cancellato, ma il gioco non è più in fase di sviluppo attivo.

Non esattamente un buon segno per il suo arrivo sul mercato, considerando che anche giochi di grandi dimensioni come Perfect Dark non possono tagliare il traguardo. Sarà interessante vedere cosa significherà questo per Avalanche, quando è altamente improbabile che lo studio svedese sarà in grado di spostare tutte le persone che hanno lavorato su Contraband per più di cinque anni ad altri progetti.