Xbox introduce la retrocompatibilità per PC, riportando in vita i classici

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Dite quello che volete su Xbox, ma il team verde ha sempre avuto una buona gestione della retrocompatibilità (almeno dopo il disastro del lancio di Xbox One). I giochi classici dell'Xbox originale e della 360 sono ancora giocabili su console, e ora Xbox intende lanciarli anche su PC, portando finalmente una serie di vecchi e amati giochi su una nuova piattaforma.

Come ha spiegato Jason Ronald, VP della Next Generation di Xbox, in un nuovo post sul sito Xbox Wire, la retrocompatibilità inizia con soli quattro titoli originali per Xbox, ovvero: BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Vengeance e Fusion Frenzy. Questi giochi rappresentano "l'inizio di uno sforzo più ampio per preservare i giochi Xbox del passato e portarli su PC nel tempo", scrive Ronald, confermando che altri giochi saranno portati su PC, così come per la ROG Xbox Ally X e la ROG Xbox Ally tramite Play Anywhere.

Ognuno dei giochi elencati sopra è già disponibile per l'acquisto su PC, ma sono inclusi anche nell'abbonamento Game Pass. Oltre a essere giocabili per la prima volta su PC, i giochi includono anche alcune nuove funzionalità, tra cui l'upscaling in risoluzione 4x, il supporto VSync, più modalità di visualizzazione e altre novità per rendere l'esperienza PC più unica.

Non sappiamo quando arriveranno altri giochi su PC in questo modo, ma se hai pianto un classico Xbox perché non lo trovi da nessuna parte su Steam, GOG o nell'app Xbox, presto potrebbe cambiare. Non si sa se Xbox si stia concentrando solo sui giochi originali Xbox al momento, o se questa iniziativa si estenda anche al 360. Se sì, sto implorando una ristampa di Viva Pinata su PC.