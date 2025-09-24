Xbox lancia una vendita al Tokyo Game Show in vista della trasmissione di domani

HQ

Domani alle 11:00 BST/12:00 CEST, Microsoft darà il via al suo Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast, dove possiamo aspettarci di sentire molte notizie, dare un'occhiata ai giochi in arrivo e vedere alcuni annunci. Ma l'azienda vuole anche cogliere l'occasione per celebrare un po' di più l'expo giapponese del gaming, motivo per cui ora ha lanciato una vendita al Tokyo Game Show.

Per aiutarti a iniziare, abbiamo selezionato una serie di fantastiche offerte su eccellenti titoli giapponesi di vari generi che ti faranno divertire per tutto l'autunno.

• Ace Attorney Anthology - 50% di sconto (£24.99/€29,99)

• Capcom Fighting Collection 2 - 25% di sconto (£26.24/€29,99)

• Castlevania Advance Collection - 50% di sconto (£7.99/€9,99)

• Dragon Quest III HD-2D Remake - 35% di sconto (£38.99/€45,49)

• Final Fantasy XVI Edizione Completa - 40% di sconto (£41.99/€47,99)

• Kingdom Hearts III - 60% di sconto (£21.99/€27,99)

• Like a Dragon: Infinite Wealth Ultimate Edition - 60% di sconto (£37.99/€43,99)

• Mega Man Legacy Collection - 60% di sconto (£4.79/€5,99)

• Metaphor: ReFantazio - 45% di sconto (£32.99/€38,49)

• Monster Hunter: Wilds - 40% di sconto (£38.99/€47,99)

• Persona 5 Tactica Digital Deluxe Edition - 70% di sconto (£20.99/€23,99)

• Sonic X Shadow Generations - 40% di sconto (£26.99/€29,99)

Se trovi un affare particolarmente buono, ti saremmo grati, come al solito, se potessi aiutare i tuoi amici di Gamereactor nella sezione commenti qui sotto, accumulando così un buon karma (e aiutando più persone a trovare i tuoi giochi preferiti). La vendita dura fino al 29 settembre, quindi affrettatevi e fate un affare.