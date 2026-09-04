Xbox limiterà le ore di cloud gaming tramite Game Pass per compensare "i costi di fornitura" del servizio

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Il tuo abbonamento Game Pass diventerà presto meno prezioso, soprattutto se approfitti regolarmente delle funzionalità di cloud gaming incluse nel servizio. Microsoft ha annunciato l'intenzione di limitare il numero di ore di cloud gaming offerte da Game Pass, tutto nell'ambito del suo sforzo per compensare i costi della tecnologia Cloud sempre più utilizzata.

In un articolo di Xbox Wire, Xbox spiega che questi cambiamenti devono entrare in vigore "perché il costo di fornire il cloud gaming cresce man mano che più persone lo usano e giocano più a lungo." Poi spiega che un limite mensile aprirà la strada a "continuare a offrire il servizio continuando a investire nella sua affidabilità e prestazioni."

Per quanto riguarda il limite mensile, di fatto, i vari livelli di Game Pass avranno ciascuno un numero prestabilito di ore di cloud gaming a disposizione. Il livello base di Essential avrà solo cinque ore al mese; Premium raddoppierà questo numero a 10 ore; mentre Ultimate andrà oltre offrendo 15 ore.

Se consumi le tue ore in un mese e vuoi acquistarne di più, Xbox offrirà ore aggiuntive acquistabili tramite lo store, con ulteriori dettagli su "orari disponibili, opzioni di acquisto e funzionalità di cloud gaming" che varieranno a seconda del mercato e con prezzi fissi che saranno condivisi in un secondo momento.

La possibilità di acquistare ore di cloud gaming sarà presto accessibile anche a chi non ha un abbonamento Game Pass, il che significa che potrai usufruire della tecnologia senza pagare per il Game Pass.

I cambiamenti entreranno in vigore a novembre e Microsoft promette che "colpiranno solo il 4% degli abbonati Game Pass."