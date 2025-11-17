Xbox ospiterà una presentazione Partner Preview il 20 novembre

HQ

Circolavano voci che un evento Xbox si sarebbe tenuto più avanti questa settimana, e ora questo è appena stato confermato.

In un post su Xbox Wire, viene rivelato che un Xbox Partner Preview sarà ospitato il 20 novembre e che sarà uno show in cui potremo vedere di più da IO Interactive 007 First Light, Eclipse Glow Tides of Annihilation e Tarsier Reanimal. Anche se questi tre giochi saranno il cuore principale di questo piatto, Xbox suggerisce che ci sarà ancora qualcosa di più in programma, come ci viene anche detto:

"Questo show includerà notizie sui prossimi giochi di partner come IO Interactive, Tencent e THQ Nordic, oltre ad alcune nuove rivelazioni e annunci su Game Pass."

Per quanto riguarda gli orari esatti dello show, inizierà alle 18:00 GMT/19:00 CET il 20 novembre, e potrai seguire l'azione mentre si svolge sui canali YouTube e Twitch di Xbox (con anche opzioni ASL presenti).