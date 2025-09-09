Xbox ospiterà una vetrina al Tokyo Game Show nel 2025

HQ

Merito di Xbox, che tende a non perdere nessuno dei tre grandi eventi videoludici dell'anno. Dopo aver ospitato il Xbox Games Showcase a giugno in linea con Summer Game Fest, e poi aver avuto una grande presenza in Germania per Gamescom a fine agosto, Xbox ha ora promesso che sarà presente al Tokyo Game Show a fine settembre con l'intenzione di ospitare anche un evento.

Secondo un post sul blog di Xbox Wire, il 25 settembre alle 11:00 BST/12:00 CEST, Xbox ospiterà il suo Tokyo Game Show 2025 Broadcast, in cui possiamo aspettarci quanto segue:

"Lo spettacolo di quest'anno presenterà i titoli dei nostri team creativi, insieme a entusiasmanti aggiornamenti dai nostri partner in Giappone, in Asia e in tutto il mondo".

Sebbene l'elenco completo dei giochi che saranno presenti come parte della vetrina non sia confermato, sappiamo che Ninja Gaiden 4 sarà giocabile al TGS, il che significa che è quasi un blocco fermo apparire anche a questo spettacolo considerando i suoi sviluppatori giapponesi e l'imminente lancio anche il 21 ottobre.

Ti sintonizzerai sull'evento TGS di Xbox?