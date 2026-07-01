Xbox potrebbe permetterti di convertire giochi fisici in licenze digitali

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I giochi fisici sembrano davvero in via di scomparsa ora, soprattutto dopo l'annuncio di oggi di Sony che smetterà completamente di produrre e rilasciare versioni fisiche di nuovi giochi a partire dal 2028.

Naturalmente, è qualcosa che anche Microsoft e Xbox stanno considerando e ora ci sono segnalazioni di una soluzione pensata per facilitare la transizione verso un futuro completamente digitale per i loro clienti.

Come? Dando ai giocatori la possibilità di collegare giochi compatibili Xbox One e Xbox Series X su disco al proprio account Microsoft, rendendoli giocabili digitalmente. Tuttavia, non tutti i giochi sembrano essere inclusi, e il rapporto non specifica esattamente come funziona il processo.

Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente la funzione, ma The Verge riporta che i test interni sono già in corso. Questo rende anche più probabili le voci secondo cui la prossima generazione di Xbox non avrà un lettore disco.

Pensi che questa sia una soluzione intelligente?