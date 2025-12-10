Xbox presenta probabilmente il controller più bello visivo finora

HQ

Non mancano i controller eleganti per le console Xbox, ma più è sempre meglio, e la domanda è se l'ultimo sia il migliore di Microsoft finora. Stanno rilasciando un controller chiaramente ispirato al Pip-Boy dell'universo di Fallout per celebrare la prossima seconda stagione della serie TV.

E diventa ancora meglio. Entrambe queste meraviglie (il controller standard e l'Elite Wireless Controller Series 2) sono vendute tramite Xbox Design Lab, il che permette di arricchirle con più temi coloristici delle tue fazioni preferite nel gioco. Sicuramente non siamo gli unici ad aspettare con ansia di creare Brotherhood of Steel, ma ovviamente puoi anche interpretare altri temi più oscuri come i Tunnel Snakes, i Minutemen o simili.

Puoi comprare e progettare il tuo controller qui. Qui sotto troverai anche alcune foto e un trailer. Ora vai, concediti un regalo e prendine uno. Babbo Natale dice che quest'anno sei stato bravo - e che è quasi Natale. Inoltre, cogli l'occasione per incidere il tuo Gamertag o qualcos'altro, perché questo è "disponibile gratuitamente per un tempo limitato durante le festività".

Controller Wireless Elite Serie 2

Controller Xbox Wireless