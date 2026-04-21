Xbox presenta un controller Forza Horizon 6 dai colori vivaci e un visore

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Proprio come hanno fatto per Forza Horizon 5, Microsoft ha ora annunciato un controller ispirato a Forza Horizon 6. È una delle versioni più colorate che abbiano mai pubblicato finora, e in un post sui social media, la nuova boss Xbox Asha Sharma scrive:

"Tutto di Forza Horizon 6 è bello. Anche gli accessori dovevano esserlo."

È una versione standard del controller, ma con impugnature per le dita in gomma e un design ispirato alla rete stradale giapponese. Xbox Wire descrive il controller come "uno dei controller più vivaci che Xbox abbia mai rilasciato. Con un top case trasparente blu ciano che si trasforma in un gradiente metallico, è accentuato da verde volt, rosa acceso e argento. Le tocche di colore sono ulteriormente enfatizzate da un DPad argento metallico e da impugnature diamantate bicolore in gomma. L'ispirazione principale del design è nata dalle strade Touge del Giappone."

In realtà migliora ancora, visto che il controller è accompagnato da un visore abbinato, l'Xbox Wireless Headset. Il suo design è descritto come un'estensione di "quel tema generale dell'Horizon Festival, decorato con vistosi colori ciano trasparente, verde volt e rosa acceso. Il visore è stato creato pensando al super fan di Forza, con tocchi speciali come il logo rosa acceso che richiama l'estetica della squadra dei box, e una grafica ispirata alla pista all'interno delle cuffie."

Sia il controller che il visore saranno rilasciati insieme a Forza Horizon 6 il 19 maggio, e potrai acquistarli sia sull'Xbox Store che nei rivenditori ben forniti. Guarda qui sotto sia le immagini che il trailer di queste bellezze.