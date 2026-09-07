Xbox rende il cloud gaming più semplice con le TV TCL

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Per chiunque voglia giocare a Xbox, ci sono molti modi per farlo anche senza una vera console. Per prima cosa, la piattaforma è disponibile su PC, e abbiamo anche l'opzione di giocare tramite cloud. Ora, il produttore cinese di TV TCL sta seguendo questa tendenza e, secondo Xbox Wire, l'app Xbox sarà disponibile per il download su TV TCL, rendendo possibile giocare a Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day e Halo: Campaign Evolved anche senza console o PC.

Microsoft scrive:

"Vogliamo essere dove il mondo gioca. Questo significa offrire ai giocatori più possibilità di scelta su come e dove giocare, rendendo più accessibili le esperienze Xbox. Portare l'app Xbox su alcune Smart TV TCL è un ulteriore passo verso questo. Insieme, stiamo rendendo il gaming Xbox più accessibile che mai, permettendo a milioni di utenti TCL TV in più di 25 paesi di godersi i titoli Xbox sulle Smart TV che già possiedono."

Come avvertenza, però, dovremmo menzionare che Microsoft ha annunciato la scorsa settimana che limiterà la quantità di cloud gaming inclusa negli abbonamenti attuali a Game Pass. Questo significa che l'opzione cloud gaming non è più così conveniente come prima e potrebbe richiedere di acquistare ore aggiuntive se giochi molto, ma ovviamente c'è la possibilità che in futuro venga introdotto un piano di abbonamento diverso focalizzato specificamente sul cloud gaming.