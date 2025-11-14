Xbox Retro Classics si arricchisce di sette iconici titoli Blizzard

HQ

Allora, a cosa giochi questo fine settimana? Se non hai nulla in programma, Microsoft ha un suggerimento per te: perché non goderti alcuni dei migliori giochi che l'era a 16 bit aveva da offrire?

Quest'estate hanno lanciato il servizio Game Pass Xbox Retro Classics e ora stanno aggiungendo sette classici Blizzard. Consigliamo in particolare Rock N' Roll Racing (con musiche di Deep Purple, Judas Priest, Rush, Steppenwolf e altri) e l'avventura puzzle platform The Lost Vikings. Se eri in giro quando questi sono stati rilasciati, sai che questi sono giochi davvero fantastici che vale sicuramente la pena provare.

Ecco l'elenco completo delle nuove aggiunte di Xbox Retro Classics:



Blackthorne (1994)



Blackthorne (1995) (SEGA Genesis)



Rock N' Roll Racing (1993) (SNES)



RPM Racing (1991) (SNES)



I vichinghi perduti (1993) (SNES)



I vichinghi perduti 2 (1997) (SNES)



I vichinghi perduti 2 (1997) (PS1)



... E proprio così, il tuo fine settimana è diventato un po' più dolce, vero?