Xbox sembra pronta a lanciare il cloud gaming supportato dalla pubblicità

"Ehi, sappiamo che sei nel mezzo di una prigione e stai per essere colpito da uno scheletro che è diventato vivo, ma hai sentito parlare del nuovo panino di manzo di Arby's? Dovrebbe essere super delizioso." Ok, potrebbe non essere poi così male, ma il temuto gioco supportato dalla pubblicità del futuro potrebbe presto arrivare, dato che sembra che Xbox Cloud Gaming sia quasi pronto a lanciare un nuovo livello agli utenti.

Tom Warren di The Verge ha pubblicato sui social media uno screenshot che ha sicuramente sollevato qualche sopracciglio, mostrando un messaggio che recita "1 ora di tempo di gioco supportato dalla pubblicità per sessione." Sempre più utenti hanno notato riferimenti simili al supporto pubblicitario e, secondo Windows Central, questa è una funzionalità su cui Microsoft sta lavorando internamente da mesi.

Attualmente, Xbox Cloud Gaming è legato a Xbox Game Pass, dove gli utenti pagano una quota mensile per accedere alla vasta libreria di giochi disponibili sul servizio. Si ritiene che il livello Xbox Cloud Gaming supportato dalla pubblicità possa offrire un servizio diverso, permettendo agli utenti di accedere al cloud con il supporto pubblicitario per i giochi già in loro possesso. È possibile che ne sapremo parlare di più avanti questa settimana, dato che Xbox ha una grande presentazione prevista per giovedì.