Xbox semplificherà l'organizzazione: sono previsti licenziamenti estesi

HQ

Microsoft si sta attualmente preparando per un'altra importante serie di licenziamenti all'interno dell'organizzazione Xbox, che secondo Bloomberg dovrebbe essere annunciata la prossima settimana. Si tratta dell'ennesima ristrutturazione estesa, in linea con i precedenti licenziamenti e la quarta ondata di licenziamenti di massa all'interno di Xbox in soli 18 mesi.

All'inizio dello scorso anno, quasi 2.000 ruoli sono stati eliminati da Activision Blizzard e Xbox, seguiti dalla chiusura di Tango Gameworks e Arkane Austin. Inoltre, altri 650 dipendenti Xbox hanno perso il lavoro a settembre, insieme a 1.000 posti di lavoro dei team Holo Lens e Azure.

Secondo The Verge, la ristrutturazione sembra riguardare anche la distribuzione in Europa centrale, dove alcune divisioni regionali rischiano di essere chiuse o trasferite. Gli analisti ritengono che Microsoft sia determinata a semplificare le sue operazioni per concentrarsi sulla prossima generazione di console e ottimizzare i costi, con tutte le parti del panorama della divisione tecnologica e di gioco in fase di revisione.

Insomma, la scossa continua, e scopriremo esattamente quante persone saranno interessate dai licenziamenti la prossima settimana.