Xbox Series S/X avrà una nuova sequenza di avvio la prossima settimana

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È stato recentemente rivelato che Xbox ha ricevuto un nuovo logo per sostituire quello piuttosto minimalista usato durante la generazione Xbox Series S/X. Questa volta, Asha Sharma e il suo team Xbox hanno optato per un logo a effetto vetro su sfondo nero e una tonalità di verde che ricorda il cruscotto della primissima console Xbox.

Ora è il momento di fare sul serio e metterla in pratica nel mondo reale. Xbox ha annunciato tramite Bluesky che a partire da mercoledì saremo accolti da questo logo quando avvieremo le nostre console. Puoi vedere la nuova sequenza di avvio qui sotto, completa del suo loop audio.

Fateci sapere cosa ne pensate, e siamo anche curiosi di sapere quale console pensate abbia avuto la migliore sequenza di avvio di sempre.