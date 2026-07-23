Xbox Series S/X guadagna un inaspettato slancio negli Stati Uniti mentre PS5 e Switch 2 rallentano

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Il mercato del gaming statunitense è di gran lunga il più grande e quindi il più importante al mondo, ed è anche uno dei più ben documentati. Circana è principalmente responsabile di questo e ogni mese fornisce dati sulle performance di vendita sia dei giochi che dell'hardware.

Questo mese avevano una sorpresa in serbo. L'analista di Circana e veterano del settore Mat Piscatella rivela che sia PlayStation 5 che Switch 2 hanno registrato un calo a giugno 2026 rispetto allo stesso mese del 2026 (il che non sorprende nel caso della Switch 2, dato che era stata rilasciata allora), mentre la Xbox Series S/X ha registrato un forte aumento, quasi raddoppiando le vendite.

Non abbiamo però dati di vendita specifici e, dato che le vendite della console sono state molto deboli per un po' di tempo e il suo prezzo è aumentato a maggio 2025, probabilmente non è qualcosa da prendere troppo in considerazione, ma Piscatella scrive che "momentum positivo è momentum positivo." Tuttavia, conferma ciò che probabilmente tutti già sapevano: che giochi esclusivi e divertenti (come Forza Horizon 6, che arriverà su PlayStation 5, anche se non è stata annunciata una data di uscita) aumentano le vendite.

Le vendite di PlayStation 5 sono diminuite del 43%, mentre quelle su Switch 2 sono calate del 78% - ma, non sorprende, la console più venduta del mese è rimasta la Switch 2.