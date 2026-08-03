Xbox Series X /S aumenti di prezzo nel Regno Unito e in Europa confermati, con la Serie X che ha raggiunto £670

HQ

Sapevamo di aspettarci aumenti di prezzo per le console Xbox Series X e S, ma durante il fine settimana è stato confermato il cambiamento ufficiale di prezzo per entrambi i sistemi nel Regno Unito e in Europa. Per farla breve, nessuno dei due dispositivi è più particolarmente accessibile.

Come ha notato un utente ResetEra, sono stati pubblicati i prezzi ufficiali dei dispositivi nel Regno Unito e in Europa, e stiamo parlando di un aumento di £130/€150 per la Series S più economica e un aumento di £170/€200 per la Series X.

Puoi vedere qui sotto i prezzi prima e dopo di entrambi i dispositivi.



Xbox Series S (512GB) - £429,99 (era £299,99)/€499,99 (era €349,99)



Xbox Series S (1TB) - £519,99 (era £349,99)/€599,99 (era €399,99)



Xbox Series X (1TB, Digitale) - £619,99 (era £449,99)/€749,99 (era €549,99)



Xbox Series X (1TB, Disco) - £669.99 (prima £499.99)/€799.99 (costante €599.99)



Inutile dire che il gaming è ormai diventato un lusso, soprattutto considerando che molti titoli si vendono anche a £70. Poiché la crisi della RAM non dovrebbe attenuarsi presto, sembra che peggiorerà prima di migliorare.