Xbox smette di supportare il Project Fantasy di IO Interactive

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Sono passati più di sei anni da quando abbiamo sentito per la prima volta che Xbox Game Studios si è alleato con gli sviluppatori di Hitman e 007 First Light presso IO Interactive, quindi è comprensibile se non lo ricordi. Soprattutto perché non abbiamo ricevuto alcuna informazione rilevante su Project Fantasy dopo la presentazione ufficiale nel 2023. Ecco perché l'annuncio di oggi non dovrebbe sorprendere.

IO Interactive rivela che Xbox Game Studios ha terminato la partnership con lo studio danese per Project Fantasy. L'annuncio conferma sostanzialmente che ciò significa che i licenziamenti avverranno molto presto, ma ci sono anche buone notizie.

Ci viene detto che questo non significa che Project Fantasy venga cancellato. In effetti, dicono che questo è "un gioco, un mondo e una proprietà intellettuale che amiamo assolutamente e a cui restiamo impegnati al 100%, ora e in futuro. Questo meraviglioso universo vedrà la luce." Significa che IO ha già un altro partner che bussa alla porta, o è solo loro che restano positivi?

Chi di voi segue da vicino l'industria dei videogiochi probabilmente temeva che potesse accadere qualcosa del genere, dato che si prevede che Xbox subirà migliaia di licenziamenti e chiuderà diversi studi nelle prossime settimane e mesi. Meno partnership faranno parte di queste misure di riduzione dei costi.