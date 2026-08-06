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Xbox sta finalmente cercando di introdurre un Achievement equivalente al Platinum Trophy

Una funzionalità è attivamente in fase di test, come confermato da Asha Sharma.

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Recentemente, è stata dettagliata la lista di nuove funzionalità previste per la piattaforma Xbox. Arrivati per primi come parte del programma Xbox Insiders affinché alcuni fan possano testare le funzionalità e condividere i loro feedback prima del lancio al pubblico, questi miglioramenti previsti includono alcuni sistemi da tempo richiesti.

Presto, gli utenti Xbox potranno includere l'audio della chat di gruppo nei clip catturati, e non temere, questo sarà un sistema di opt-in, il che significa che nessuno potrà catturare il tuo audio a meno che tu non voglia che sia permesso.

Potrai controllare i salvataggi cloud con maggiore efficacia, il che significa che potrai ripristinare i salvataggi cloud sincronizzati direttamente dalla tua console Xbox, e persino consultare i salvataggi cloud se devi recuperare una versione precedente.

La funzione wishlist dello store viene ampliata così puoi aggiungere ancora più partite, con il nuovo totale che raggiunge i 1.000 giochi, tutto nel tentativo di tenere traccia di cosa vuoi giocare e acquistare più avanti.

Infine, ci sono piani in atto per cambiare il modo in cui consideri i Risultati e la tua storia nella raccolta dei premi. Potrai ordinare per nome del gioco, percentuale di completamento, Gamerscore guadagnato, numero di Obiettivi sbloccati e altro ancora. E sul fronte degli Achievement, la responsabile Xbox Asha Sharma ha rivelato che una funzionalità futura prevista è introdurre Achievement equivalenti al Platinum Trophy, con un sistema su cui il "team sta lavorando" e con piani per il debutto "più avanti quest'anno".

Anche in questo caso, gran parte di questo è attualmente accessibile solo agli utenti Xbox Insiders, ma di solito rimane così solo per poche settimane prima di essere distribuito al pubblico più ampio.

Xbox sta finalmente cercando di introdurre un Achievement equivalente al Platinum Trophy


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