Xbox sta finalmente cercando di introdurre un Achievement equivalente al Platinum Trophy

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Recentemente, è stata dettagliata la lista di nuove funzionalità previste per la piattaforma Xbox. Arrivati per primi come parte del programma Xbox Insiders affinché alcuni fan possano testare le funzionalità e condividere i loro feedback prima del lancio al pubblico, questi miglioramenti previsti includono alcuni sistemi da tempo richiesti.

Presto, gli utenti Xbox potranno includere l'audio della chat di gruppo nei clip catturati, e non temere, questo sarà un sistema di opt-in, il che significa che nessuno potrà catturare il tuo audio a meno che tu non voglia che sia permesso.

Potrai controllare i salvataggi cloud con maggiore efficacia, il che significa che potrai ripristinare i salvataggi cloud sincronizzati direttamente dalla tua console Xbox, e persino consultare i salvataggi cloud se devi recuperare una versione precedente.

La funzione wishlist dello store viene ampliata così puoi aggiungere ancora più partite, con il nuovo totale che raggiunge i 1.000 giochi, tutto nel tentativo di tenere traccia di cosa vuoi giocare e acquistare più avanti.

Infine, ci sono piani in atto per cambiare il modo in cui consideri i Risultati e la tua storia nella raccolta dei premi. Potrai ordinare per nome del gioco, percentuale di completamento, Gamerscore guadagnato, numero di Obiettivi sbloccati e altro ancora. E sul fronte degli Achievement, la responsabile Xbox Asha Sharma ha rivelato che una funzionalità futura prevista è introdurre Achievement equivalenti al Platinum Trophy, con un sistema su cui il "team sta lavorando" e con piani per il debutto "più avanti quest'anno".

Anche in questo caso, gran parte di questo è attualmente accessibile solo agli utenti Xbox Insiders, ma di solito rimane così solo per poche settimane prima di essere distribuito al pubblico più ampio.