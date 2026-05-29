Xbox sta guadagnando costantemente popolarità tra i giocatori americani

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Ieri, la nuova responsabile di Xbox, Asha Sharma, ha annunciato che gli abbonamenti a Game Pass hanno iniziato a riprendersi da quando il prezzo è stato drasticamente ridotto ad aprile. Tuttavia, questa è solo una delle innumerevoli cose che è riuscita a realizzare nei suoi tre mesi di lavoro (abbiamo un articolo recente a riguardo qui, ma sta andando così veloce che già sembra un po' datato).

Ora, la società di analisi YouGov, che regolarmente conduce sondaggi su praticamente tutto ciò che esiste, ha valutato l'umore tra i giocatori Xbox e, come ci si potrebbe aspettare, le tendenze stanno puntando nella direzione giusta. Tra le altre cose, scrivono:

"Tra i giocatori statunitensi, il punteggio Buzz di XBOX è aumentato notevolmente da quando Sharma ha preso il comando, passando da 8,5 punti il 20 febbraio 2026 a 20 punti il 20 maggio. L'aumento non è stato del tutto lineare, ma la direzione da seguire è chiara. Il buzz è sceso in doppia cifra a fine febbraio, è rimasto elevato per marzo e aprile, e ha raggiunto un massimo di 21,8 il 16 maggio prima di stabilizzarsi leggermente in basso il 20 maggio."

A proposito, questa non è l'unica metrica che Microsoft probabilmente sarà contenta di vedere, dato che il parametro forse ancora più importante che copre la salute generale del marchio è anch'esso in aumento.

"Il miglioramento è visibile anche nella salute più ampia del marchio XBOX. Il punteggio Index tra i giocatori statunitensi è passato da 25,2 il 20 febbraio a 28,3 il 20 maggio. Index è la misura composita della salute complessiva del brand di YouGov BrandIndex, riflettendo in media sei metriche dei componenti: Impressione, Qualità, Valore, Soddisfazione, Raccomandazione e Reputazione."

Il 7 giugno sarà il momento dell'Xbox Games Showcase, dove potremo vedere di più su Xbox e scoprire cosa hanno in serbo per il prossimo futuro. Tuttavia, sospettiamo che la grande questione delle esclusive non sarà affrontata in relazione a questo evento.