Xbox sta mentendo sul 2026

Phil Spencer ha concluso l'Xbox Game Showcase dello scorso anno dando l'entusiasmo al 2026 con il seguente messaggio:

"Sono entusiasta di condividere che i giocatori potranno celebrare 25 anni di Xbox con un nuovo Fable, il prossimo Forza, Gears of War: E-Day e il ritorno di un classico che ci accompagna fin dall'inizio".

È stato poi confermato che l'ovvio anticipo finale era per Halo: Campaign Evolved, quindi è comprensibile che Xbox Game Studios voglia celebrare il 25° anniversario della prima console di Microsoft in modo impressionante. Il problema è che non ho dubbi che non saranno all'altezza né delle loro aspettative né delle nostre.

La Developer_Direct Xbox della scorsa settimana è stata sicuramente ottima, dato che sia Forza Horizon 6 che Fable sembravano davvero divertenti. Potrebbero essere così straordinari che Playground ha tra le mani due candidati chiari per il gioco dell'anno. Forza Horizon 6 uscirà davvero il 19 maggio, e gli ultimi tre giochi della serie hanno un punteggio di 90+ su Metacritic, il che mi fa pensare che questo viaggio in Giappone sarà un grande successo sia commerciale che critico. I miei motivi principali di preoccupazione iniziano nella seconda metà dell'anno.

Mi stai davvero dicendo che Fable, Call of Duty: Modern Warfare 4, Halo: Campaign Evolved e Gears of War: E-Day verranno tutti lanciati negli ultimi sei mesi del 2026? Soprattutto dopo aver sentito Craig Duncan, capo di Xbox Game Studios, dire che i loro nuovi giochi avranno più spazio per respirare non lanciandoli uno sopra l'altro o altri grandi giochi di PlayStation e studi terzi... Non farmi ridere.

Halo: Combat Evolved compirà 25 anni il 15 novembre, quindi il piano originale era senza dubbio di lanciarlo in quel periodo. Circa due settimane dopo il lancio previsto di Call of Duty di quest'anno e pochi giorni prima di Grand Theft Auto VI. Un remake del personaggio e franchise più iconici di Xbox, che condivide i riflettori e i numeri di vendita con quello che è ancora (anche dopo un serio declino negli ultimi anni) lo sparatutto in prima persona più famoso al mondo e il sequel di quello che si dice sia il titolo mediatico con il maggior incasso di tutti i tempi. Sembra un'ottima idea. "Nessun problema. Dimentica l'anniversario e lancia la festa a settembre o all'inizio di ottobre", dici? Allora dove sarebbero finiti Fable (ufficialmente previsto per il lancio tra settembre e dicembre) e Gears of War: E-Day?

E questo senza nemmeno menzionare Marvel's Wolverine, EA Sports FC 27, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Far Cry 7, Hades II in arrivo su PS5 e Xbox Series e giochi di terze parti con cui potrebbero anche collaborare. Questo autunno potrebbe non avere molti giochi datati al momento, ma è soprattutto perché molti publisher e sviluppatori stanno aspettando l'ultimo momento per vedere se GTA 6 arriverà davvero quest'anno o meno. Il gioco più atteso di Rockstar è sicuramente quello di cui tutti parlano più forte, ma questo significa anche che altri giochi di grandi dimensioni stanno lottando per l'ossigeno sopra citato nelle settimane e nei mesi che precedono il 19 novembre. Avere quattro di questi giochi provenienti da Xbox non aiuta affatto. A questo si aggiunge la delusione di Microsoft per la divisione gaming dichiarandolo apertamente e licenziando migliaia di dipendenti ogni anno, e si può dire con certezza che Xbox Game Studios non può permettersi grandi fallimenti nel 2026. Questo mi porta al motivo per cui non sono più specifico nel mio titolo.

Perché non sono sicuro che Xbox deciderà di mentire a noi giocatori o ai loro sviluppatori. Lanciare Fable, Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day e Call of Duty: Modern Warfare 4 uno sopra l'altro e altri grandi giochi di altre aziende (incluso GTA 6) li farà mantenere la promessa che ci hanno fatto in termini di quantità, ma sicuramente porterà a ancora più licenziamenti. I dati e molti sondaggi mostrano che la grande maggioranza delle persone acquista pochissimi giochi ogni anno. Mat Piscatella, direttore senior della società americana di ricerche di mercato Circana, ha persino dichiarato a settembre che il 63% di tutti i giocatori statunitensi acquista un massimo di due giochi all'anno. Buona fortuna con i tuoi sei grandi giochi allora, Xbox.

Niente di cui preoccuparsi quando milioni di giocatori compreranno semplicemente gli altri giochi in saldo mesi dopo... I giochi venduti molto mesi e anni dopo non sono più così comuni, a meno che non si chiamino GTA V, Hogwarts Legacy o The Witcher 3: Wild Hunt. Basta guardare Monster Hunter: Wilds che ha venduto 1 milione di copie negli ultimi 10 mesi dopo averne vendute 10 milioni nel primo mese.

Lasciate che la metta sul limite e condivida una teoria del complotto basata su questa già lunga spiegazione. L'unico motivo per cui Xbox lancerà quest'anno Fable, Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day e Call of Duty: Modern Warfare 4 è che sanno che uno o più di questi non soddisferanno le aspettative arrivando sugli 80 o meno su Metacritic e vendendo molto peggio del previsto. Non potrebbero chiedere un anno migliore per farlo, perché possono semplicemente minimizzare un po' la cosa agli investitori sostenendo che tutti hanno comprato e giocato a GTA 6, e che le cose andranno molto meglio quando la gente sarà pronta per nuovi giochi e la nuova Xbox nel 2027 o 2028 (se decideranno di spingerla a causa del costo di RAM e degli altri componenti oggi).

Scommetto però che Fable o Gears of War: E-Day vengano posticipati. Xbox non oserebbe mai ritardare Call of Duty, e il lancio di Halo: The Master Chief Collection dimostra che un remake un po' deludente di Halo non significherebbe la fine del franchise. Fable mostra grandi potenziali, quindi la gente lascerebbe che Playground lo rifinisca un po' di più. Il mancato del 20° anniversario di Gears of War non sarebbe così grave come un remake di Halo che non raggiunge il suo 25°, ed è più importante che il sequel di un Gears 5 che - per usare un eufemismo - divide la fanbase e non vedrà le sue lobby multiplayer svuotate al lancio di GTA 6. Per farla breve: Xbox sta mentendo a noi e/o ai suoi sviluppatori su quanto sarà straordinario il 2026, e loro lo sanno. Molti dei giochi che usciranno quest'anno o rovineranno le loro franchise per essere davvero scarsi, quindi va bene che vengano dimenticati nel giro di poche settimane o saranno posticipati al 2027.

Non dimenticate di tirarmi questo in faccia a dicembre se sbaglio, perché spero di sbagliarmi. Sono solo sicuro al 100% che non sarò...