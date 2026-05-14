Xbox sta rivoluzionando gli Achievements con la nuova funzione Gamerscore Badges

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Abbiamo recentemente riassunto il ritmo frenetico con cui la nuova boss Xbox Asha Sharma sta iniziando e elencato una serie di nuove funzionalità in cui sta lavorando. Questo includeva, tra le altre cose, una revisione del sistema classico degli Achievements, che era promesso di offrire "un nuovo aspetto e una nuova atmosfera, includendo icone e animazioni aggiornate quando sblocchi obiettivi classici o rari."

Ora, almeno una parte di questo è stata messa in mostra, poiché i membri del Programma Xbox Insider hanno ricevuto un nuovo aggiornamento che aggiunge i Gamerscore Badges, che sono emblemi che mostrano quale punteggio di Achievement hai ottenuto. Iniziano con una verde abbastanza basilare, e gradualmente avrai più puntini, disegni diversi e nuove tonalità di verde man mano che raggiungi tappa dopo tappa. Puoi vedere com'è qui sotto.

Qual è il tuo attuale punteggio Gamerscore?

Lo stesso aggiornamento includeva anche la nuova sequenza di avvio in arrivo sulle console Xbox, di cui abbiamo già parlato. Vai qui se vuoi vedere com'è.