Xbox suggerisce ancora una volta che la retrocompatibilità potrebbe tornare

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Cinque anni fa, Microsoft ha smesso di aggiungere giochi retrocompatibili dall'Xbox e Xbox 360 originali a Xbox One e Xbox Series S/X. Il motivo era che gestire i vecchi diritti di licenza era semplicemente diventato troppo difficile e complicato. Nonostante ciò, un mese fa sono emersi indizi che Microsoft avesse riconsiderato la situazione e che forse avrebbe intenzione di aggiungere ancora più giochi, giusto in tempo per il 25° anniversario del marchio questo autunno.

Non lo sapremo con certezza fino a quando non arriverà il momento, ma notiamo che Jason Ronald, Vicepresidente di Next Generation Xbox, sta ora informando gli utenti tramite i social media che "esiste un sito guidato dalla comunità dove potete far conoscere le vostre richieste" riguardo a quali vecchi giochi Xbox dovrebbero essere aggiunti alla lista dei titoli retrocompatibili.

È una delle persone più strettamente associate alla retrocompatibilità con Xbox e ci lavora fin dall'inizio. Il fatto che ora stia effettivamente incoraggiando le persone a inviare richieste difficilmente ridurrà le speculazioni su giochi Xbox più retrocompatibili, o cosa ne pensi?