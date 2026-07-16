Xbox Summer Sale 2026 è partito con tantissime offerte ottime

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Come ovviamente sai, è da tempo tradizione offrire grandi promozioni ogni stagione, e le promozioni estive sono spesso un'ottima occasione per ottenere ottimi affari in un periodo dell'anno altrimenti piuttosto lento per i nuovi giochi. Microsoft ha ora dato il via alla sua Xbox Summer Sale 2026 e, come al solito, c'è molta scelta tra cui scegliere.

Per aiutarti a iniziare, abbiamo selezionato a mano dieci fantastiche offerte su giochi eccellenti di vari generi che garantiranno che ti terranno intrattenuto quest'estate.



Assassin's Creed Shadows - 55% di sconto (£31,49 / €35,99)



Battlefield 6 - 50% di sconto (£34,99 / €39,99)



Blue Dragon - 75% di sconto (£3,74 / €4,99)



Dead Space Digital Deluxe Edition - 85% di sconto (£11,99 / €13,49)

- 85% di sconto (£11,99 / €13,49)

Final Fantasy VII: Remake Intergrade - 65% di sconto (£25,99 / €17,49)



Resident Evil Requiem - 30% di sconto (£44,49 / €55,99)



Shinobi: Art of Vengeance Digital Deluxe Edition - 50% di sconto (£17,49 / €19,99)

- 50% di sconto (£17,49 / €19,99)

Silent Hill f - 50% di sconto (£34,99 / €39,99)



Sonic Racing: Crossworlds Digital Deluxe Edition - 50% di sconto (£39,99 / €44,99)

- 50% di sconto (£39,99 / €44,99)

Tartarughe Ninja: La vendetta di Shredder - 60% di sconto (£8,99 / €9,99)



Se trovi un'offerta particolarmente buona, come sempre, apprezzeremmo se la condividereste con i tuoi amici di Gamereactor nella sezione commenti qui sotto, guadagnando così un po' di karma nel processo (e aiutando più persone a scoprire i tuoi giochi preferiti). La vendita si svolge fino al 29 luglio.