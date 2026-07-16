Xbox Summer Sale 2026 è partito con tantissime offerte ottime
Come da tradizione, abbiamo selezionato a mano un paio di ottime offerte per iniziare a fare scorta prima dell'autunno.
Come ovviamente sai, è da tempo tradizione offrire grandi promozioni ogni stagione, e le promozioni estive sono spesso un'ottima occasione per ottenere ottimi affari in un periodo dell'anno altrimenti piuttosto lento per i nuovi giochi. Microsoft ha ora dato il via alla sua Xbox Summer Sale 2026 e, come al solito, c'è molta scelta tra cui scegliere.
Per aiutarti a iniziare, abbiamo selezionato a mano dieci fantastiche offerte su giochi eccellenti di vari generi che garantiranno che ti terranno intrattenuto quest'estate.
Se trovi un'offerta particolarmente buona, come sempre, apprezzeremmo se la condividereste con i tuoi amici di Gamereactor nella sezione commenti qui sotto, guadagnando così un po' di karma nel processo (e aiutando più persone a scoprire i tuoi giochi preferiti). La vendita si svolge fino al 29 luglio.