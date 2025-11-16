XDefiant originariamente iniziato come una nuova Splinter Cell

HQ

Sono passati ormai dodici anni da quando è uscito l'ultimo Splinter Cell. E nonostante diverse voci, nessun nuovo gioco si è concretizzato. Ora, in una nuova intervista con gli sviluppatori del gioco, Dispatch, dove diversi hanno precedentemente lavorato presso Ubisoft, rivela che lo sparatutto cancellato XDefiant apparentemente ha iniziato la sua vita come un gioco Splinter Cell.

In un'intervista a Bloomberg, Nick Herman ha rivelato di aver lavorato al progetto per alcuni mesi, prima di essere interrotto dai dirigenti che hanno spinto la loro agenda - basata su ciò che era popolare sul mercato all'epoca - GAAS. Il team ha cercato di farlo funzionare e sono stati realizzati alcuni prototipi interessanti secondo Herman. Ma poi Ubisoft ha iniziato a dare la caccia a Call of Duty, costringendo il piccolo team a trasformare il loro embrione di Splinter Cell in quello che alla fine è diventato XDefiant.

Una storia davvero deprimente, per non dire altro. Anche considerando che XDefiant è stato chiuso poco più di un anno dopo il lancio e forse un giorno scopriremo maggiori dettagli su quello che sarebbe potuto diventare il prossimo titolo di Splinter Cell.