Sono passati dieci anni da quando Xenoblade Chronicles X è stato lanciato su Wii U. Otto anni da quando Nintendo Switch è entrato nelle nostre vite e ha ampliato ulteriormente il franchise di Monolith Soft con altri due capitoli principali, un'espansione standalone del secondo gioco e una Definitive Edition dell'originale per Wii U. Alcuni potrebbero obiettare che i fan dei JRPG dello studio giapponese sono stati ben serviti durante tutto il ciclo di vita di Switch, e avrebbero ragione. Ma ci sarà sempre quel piccolo retrogusto amarognolo, quel leggero vuoto nel cuore che, con il passare degli anni, sembrava rimanere come una fastidiosa cicatrice da graffiare. Perché per tutto questo tempo, la stragrande maggioranza delle richieste a Nintendo è stata quella di riportare Xenoblade Chronicles X da Wii U in modo che l'enorme pubblico attuale dell'ibrido potesse goderselo. E quasi al fischio finale del gioco, e con Nintendo Switch 2 praticamente alle porte, Nintendo lo offre a tutti. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, il modo migliore per godersi il classico - o forse sì?

La prima cosa che chiarirò è che questa recensione non si concentrerà troppo sulla recensione di Xenoblade Chronicles X, perché abbiamo fatto quella valutazione dieci anni fa e le sue parole sono valide allora come lo sono ora. La storia del gioco, il mondo di Mira, l'esplorazione, gli Skell, i personaggi, la trama... Tutto è valido allora come lo è ora. Sarebbe facile meravigliarsi di nuovo di come diavolo Monolith Soft. Sono riusciti a creare un gioco così grande e a non far esplodere l'hardware nel tentativo (anche se da allora sono solo migliorati). Se avete bisogno di una breve citazione che aggiungerei di mia iniziativa alla recensione originale (che vi consiglio di leggere insieme a questa), direi che Xenoblade Chronicles X rimane probabilmente il più grande JRPG open-world "reale" che abbia mai apprezzato sullo schermo ed è una gemma indiscussa che ha alzato l'asticella nella sua generazione e qui segna ancora una volta il suo posto come uno dei re del genere. Quasi perfetto nel 2015. Ma per quanto gioiello sia, anche un diamante può essere lucidato per portarlo più vicino alla perfezione, ed è ora che entra in gioco il sottotitolo della Definitive Edition su cui ci concentreremo.

Vorrei fare una correzione alle mie parole. Nelle mie prime impressioni, che erano limitate a una piccola percentuale della storia e dell'espansione attraverso il mondo di Mira, non stavo esplorando molto né sfruttando il vero potenziale delle aggiunte a questa nuova versione. Ma ora posso recensire e parlare liberamente del 99% di ciò che troverai in un paio di giorni. Non voglio limitarmi a "Mi sbagliavo, non succederà più", ma le prime ore di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sono dense. Gran parte di esso si basa su tutorial e conversazioni di passaggio (che non possono essere abbreviati o saltati) e spiegazioni in qualche modo ridondanti sull'uso dei diversi sistemi e luoghi all'interno di New Los Angeles, il nucleo dell'umanità a Mira. Ma una volta superata quella barriera, il gioco sboccia magnificamente in un'esplosione di esplorazioni avventurose, storie di personaggi e infinite cacce alla fauna selvatica aliena. Penso che sia giusto dare questo piccolo avvertimento ai giocatori alle prime armi, in modo che non si scoraggino e scoprano davvero il potenziale del gioco.

In effetti, questa Definitive Edition migliora molto alcuni elementi dell'originale. C'era da aspettarsi alcune aggiunte, come le opzioni di personalizzazione per il tuo avatar o il sistema di trasmogrificazione, che ora ha un proprio menu separato dal menu dell'equipaggiamento in modo da poter "vestire" sia il tuo avatar che le tue armi a tuo piacimento. Era una buona cosa in Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, ed è una buona cosa qui. Ancora più importante, ora c'è un'opzione per equipaggiare automaticamente la selezione ottimale di armi e armature con un solo pulsante. Sembra un gioco da ragazzi nel 2025, ma in questo gioco si tratta di un miglioramento bestiale della qualità della vita. Ci sono molte altre piccole modifiche qua e là ai menu e ai controlli che sono più che benvenute. La telecamera in combattimento è solo una di queste. Ora avremo tutorial più numerosi e meglio spiegati sull'uso delle strutture NLA, degli Skell e delle attività e missioni mondiali.

Ci sono altri miglioramenti che, sebbene benvenuti, avrebbero forse richiesto alcuni cambiamenti più profondi che il team non voleva intraprendere. Ad esempio, il cambio dell'ora, che prima veniva effettuato dai terminali, è ora un'opzione sempre disponibile dal menu. Ma i terminali sono ancora lì, permettono ancora di cambiare l'ora, solo che ora sono diventati ridondanti. E succede un po' con certi dialoghi e situazioni con il sistema di ricompensa BLADE e le diverse divisioni del lavoro. La scelta di una divisione ora non è più rilevante, puoi fare le missioni e ottenere le ricompense da ognuna di esse, e sono state lasciate come un mero elemento decorativo. Sì, rimuovendo queste "barriere" si evita di perdere i contenuti all'interno del gioco stesso, ma c'è una parte della narrazione di come l'umanità è strutturata in Mira e di come BLADE serva al suo scopo in quel sistema di classi. Non mi sto lamentando del risultato finale, ma forse avrei cercato di aggiungere qualche sottile cambiamento alla presentazione dell'organizzazione per darle un senso.

L'esplorazione è ora più semplice, grazie alla minimappa integrata nella schermata di gioco e a un'indicazione più chiara di dove andare per l'obiettivo della missione. Accelera notevolmente la progressione del gioco, che è anche più gratificante per il giocatore, passando da 60 livelli a 99. Lo scheletro del combattimento non è cambiato molto per la maggior parte, ma ci sono dettagli importanti. Per cominciare, ci sono un sacco di nuove armi, armature, equipaggiamenti e personaggi da aggiungere alla tua squadra. Più opzioni di personalizzazione per il tuo Skell e un sistema turbo migliorato e più dinamico (la combo definitiva se aiuti i tuoi alleati in battaglia con il tuo equipaggiamento ascoltando le loro "voci dell'anima").

Tutto sommato, l'onere più ripetitivo di andare in luoghi o personaggi specifici per apportare modifiche al proprio equipaggiamento è stato notevolmente alleggerito, ma penso che sarebbe stata un'aggiunta più gradita avere un'opzione per avanzare velocemente attraverso scene e dialoghi, o addirittura saltarli del tutto. D'altra parte, non pensare che il tempo (che è parecchio, se lo metti nella prospettiva dell'intero gioco) risparmiato con gli aggiornamenti ridurrà le 120 ore circa che possono essere necessarie per completare Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Ora compensi avvicinandoti ai nuovi contenuti o cercando di ottenere il nuovo equipaggiamento.

Monolite morbido. ha ancora una volta consegnato ai suoi fan, offrendo una versione ampliata che aggiorna il classico e vivrà insieme al resto della serie su Nintendo Switch. Speriamo solo che questo piccolo regalo che è Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition non ci abbia messo troppo a mostrarci il prossimo capitolo della serie nel prossimo futuro.