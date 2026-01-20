Xeo sta riportando l'immersione audio al centro dell'esperienza di gioco

HQ

Il CES non è davvero una convention di videogiochi, soprattutto ora che il mondo tecnologico è così incentrato su IA e robotica. Tuttavia, ciò non significa che non troverai qualche interessante esperienza di gioco qua e là, come le esperienze immersive offerte da Xeo. L'altoparlante Xeo 202 aveva un suono fantastico e martellante e, anche se non siamo riusciti a entrare nel pod da soli, abbiamo sentito che è stato anche un momento incredibile.

Parlando con Bryan Overstreet di Xeo durante l'evento, abbiamo chiesto com'è stato il processo di progettazione per riportare l'audio in primo piano nel mondo dei videogiochi. "Voglio dire, per noi è una delle componenti principali dell'esperienza di gioco," spiegò. "Sai, le qualità visive fanno molta strada, quindi abbinarle a qualcosa di acusticamente solido è davvero il nostro focus, ed è proprio qui che è entrata in gioco la Xeo 202."

Xeo non progetta solo altoparlanti per i giocatori, poiché il team ritiene che la qualità del suono sia abbastanza buona da far apprezzare l'ascolto da qualsiasi audiofilo. "Cioè, onestamente, a volte dopo una lunga giornata di gioco, cerco solo di ascoltare della buona musica, ed è bello che sia versatile in questo senso, così posso girare quegli altoparlanti e trasformarlo nel mio piccolo concerto," disse Overstreet.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto con maggiori dettagli sulla gamma di prodotti Xeo: