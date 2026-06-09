Xi Jinping promette legami più forti con la Corea del Nord mentre la visita ufficiale volge al termine

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Il presidente cinese Xi Jinping sta concludendo la sua visita di due giorni in Corea del Nord, la prima dal 2019. Sono stati due giorni pieni zeppi di tutto, dagli spettacoli sul red carpet alle esibizioni acrobatiche avanzate, ovviamente nel tentativo di impressionare.

Come riporta la BBC, sembra che non siano stati stipulati accordi concreti tra le due parti, eppure Xi ha descritto i due paesi durante un banchetto come "legati da montagne e fiumi e condividono un destino comune".

I due hanno anche confermato ai media presenti durante una conferenza stampa di aver raggiunto un importante "consenso", ovvero che devono "cogliere la tendenza dei tempi". Con questo, si ritiene che le due potenze consolideranno i loro legami in futuro.

Sebbene la Cina sia il più grande benefattore economico della Corea del Nord, gli analisti hanno osservato che non sembrava esserci stata alcuna discussione sulla denuclearizzazione, un tema precedentemente dibattuto tra i due.