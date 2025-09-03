Xi mette in scena uno spettacolo militare a Pechino con Putin e Kim
Leader occidentali assenti mentre la Cina celebra l'anniversario della guerra.
Le ultime notizie sulla Cina. Il presidente cinese ha appena ospitato la più grande parata militare del suo paese da decenni, affiancato da Vladimir Putin e Kim Jong Un della Corea del Nord, mentre l'evento riempiva Piazza Tiananmen di truppe, missili e aerei.
L'evento, organizzato nell'anniversario della sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, ha messo in mostra armi avanzate e formazioni elaborate, mentre la maggior parte dei leader occidentali si è tenuta lontana da un'esibizione che sembrava evidenziare le tensioni con l'Occidente.
Il presidente cinese Xi Xinping ha inquadrato il momento come una scelta tra pace e confronto, facendo eco ai suoi recenti appelli per un nuovo ordine globale. Per Putin e Kim, l'occasione ha offerto un raro riflettore diplomatico e un palcoscenico per segnalare legami più stretti.