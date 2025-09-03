Xi mette in scena uno spettacolo militare a Pechino con Putin e Kim

HQ

Le ultime notizie sulla Cina . Il presidente cinese ha appena ospitato la più grande parata militare del suo paese da decenni, affiancato da Vladimir Putin e Kim Jong Un della Corea del Nord, mentre l'evento riempiva Piazza Tiananmen di truppe, missili e aerei.

L'evento, organizzato nell'anniversario della sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, ha messo in mostra armi avanzate e formazioni elaborate, mentre la maggior parte dei leader occidentali si è tenuta lontana da un'esibizione che sembrava evidenziare le tensioni con l'Occidente.

Il presidente cinese Xi Xinping ha inquadrato il momento come una scelta tra pace e confronto, facendo eco ai suoi recenti appelli per un nuovo ordine globale. Per Putin e Kim, l'occasione ha offerto un raro riflettore diplomatico e un palcoscenico per segnalare legami più stretti.