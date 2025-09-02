HQ

Le ultime notizie su Cina, Russia e Corea del Nord . Il presidente cinese Xi Jinping dà oggi il benvenuto a Vladimir Putin e Kim Jong Un a Pechino, in concomitanza con le celebrazioni del Giorno della Vittoria e segnando la prima volta che i tre leader appaiono insieme in pubblico.

Il vertice, accompagnato da ampie dimostrazioni diplomatiche e militari, sottolinea la crescente influenza di Xi negli affari globali mentre le alleanze statunitensi affrontano tensioni a causa delle politiche isolazioniste. Stiamo osservando se emergeranno nuovi accordi di difesa nella regione Asia-Pacifico.

Ciò coincide con una parata militare che mette in mostra armi avanzate e cerimonie orchestrate, sottolineando l'unità e le ambizioni strategiche della leadership. L'esposizione evidenzia anche le tensioni con l'Occidente e le potenziali ripercussioni sulla stabilità regionale.