Xiaomi potenzia il gioco mobile con una nuova custodia retrò per il suo telefono di punta

Giocare sui telefoni cellulari continua a essere una questione controversa per alcuni. Nonostante Android e iOS insieme costituiscano la più grande piattaforma di gioco al mondo con oltre due miliardi di giocatori, alcune persone sostengono che questi non siano veri giochi.

Se sei uno di quelli che hanno questa visione un po' ristretta di ciò che può essere un gioco, allora Xiaomi potrebbe avere qualcosa che ti piacerà. L'azienda cinese ha recentemente annunciato il suo telefono cellulare di punta, lo Xiaomi 17 Pro, che ha una caratteristica leggermente insolita con uno schermo più piccolo posizionato attorno alle fotocamere sul retro.

Questo può essere utilizzato per controllare rapidamente il meteo e informazioni simili, oltre a rendere più facile scattare selfie eleganti. Ma c'è anche un'altra caratteristica, poiché Xiaomi sta lanciando l'accessorio Retro Handheld Console Case, che trasforma il telefono in qualcosa che ricorda il Game Boy originale (con uno schermo circa 6000 volte migliore). Ha anche una propria batteria e include Angry Birds 2.

Partiamo dal presupposto che la Retro Handheld Console Case verrà rilasciata anche in Occidente, ma il prezzo non è stato ancora confermato né per esso né per lo Xiaomi 17 Pro. In Cina, invece, questa custodia per telefono costa 300 yuan (circa 31,5 sterline / 36 euro), il che potrebbe dare un'indicazione di quanto costerà nella nostra parte del mondo.

Un dettaglio interessante riguardo a Xiaomi 17 Pro è che in realtà non esiste il numero di modello 16, poiché il precedente era 15. Stanno semplicemente saltando 16 per abbinare i numeri di modello di Apple nella speranza di competere con loro, e l'azienda non nasconde nemmeno il fatto che questo è il motivo della numerazione leggermente dispari.